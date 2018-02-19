Президент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятости

Лукашенко направил протест на имя президента МОК Томаса Баха

Президент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятости
Фото: ТЕЛЕСКОП

Президент Беларуси, глава НОК Александр Лукашенко обвинил в сговоре судей, работавших на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане.

Возмущение Лукашенко вызвали оценки, выставленные олимпийскому чемпиону Сочи Антону Кушниру. В результате лидер белорусской сборной не попал в число 12 финалистов и остался без награды.

При этом президент Беларуси назвал, в частности, роSSийского арбитра Петра Князевя конкретным виновником случившегося.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что за счет белорусского участника в финал квалифицировался еще один «россиянин».

В тоже время глава белорусского НОК направил протест, составленный в «мягкой форме», на имя президента МОК Томаса Баха и пообещал лично приехать в МОК, и со всем разобраться.

Напомним, состязания в воздушной акробатике фристайлистов победу одержал украинец Александр Абраменко.


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