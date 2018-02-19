Валенсия не может позволить себе выкупить полузащитника Интера

"Валенсия" не может позволить себе выкупить полузащитника Жоффре Кондогбию, утверждает испанская пресса. Клуб ограничен в финансах и может оказаться от активации пункта контракта арендованного у "Интера" игрока.

Как известно, француз присоединился к Лос Че в начале сезона и смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, рассчитывая на то, что испанский клуб заплатит за него итальянцам 25 миллионов евро в конце сезона.

Тем не менее, Marca утверждает, что у "Валенсии" не хватит денег, чтобы подписать 25-летнего игрока на постоянной основе.

Как сообщает издание, "Валенсии" придется продать нескольких игроков, чтобы высвободить средства на Кондогбию. Вероятнее всего, клуб подписал в прошлом месяце экс-полузащитника "Арсенала" Франсиса Коклена, чтобы облегчить нагрузку на Кондогдию и не дать ему возможность сыграть необходимое для активации пункта контракта количество игр.