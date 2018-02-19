Валенсия не может позволить себе выкупить полузащитника Интера

"Валенсия" не может позволить себе выкупить полузащитника Жоффре Кондогбию, утверждает испанская пресса. Клуб ограничен в финансах и может оказаться от активации пункта контракта арендованного у "Интера" игрока.

Как известно, француз присоединился к Лос Че в начале сезона и смог зарекомендовать себя с лучшей стороны, рассчитывая на то, что испанский клуб заплатит за него итальянцам 25 миллионов евро в конце сезона.

Тем не менее, Marca утверждает, что у "Валенсии" не хватит денег, чтобы подписать 25-летнего игрока на постоянной основе.

Как сообщает издание, "Валенсии" придется продать нескольких игроков, чтобы высвободить средства на Кондогбию. Вероятнее всего, клуб подписал в прошлом месяце экс-полузащитника "Арсенала" Франсиса Коклена, чтобы облегчить нагрузку на Кондогдию и не дать ему возможность сыграть необходимое для активации пункта контракта количество игр.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
РоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на ИграхРоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на Играх
Де Шильо и Бернардески рассчитывают на реваншДе Шильо и Бернардески рассчитывают на реванш
Блок рекламы


Похожие новости
"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги
Валя Семеренко: какой пик формы может быть?Валя Семеренко: какой пик формы может быть?
Роман Санжар: Может ли Олимпик доставить хлопоты Динамо? Я в это верю. ФутболРоман Санжар: Может ли Олимпик доставить хлопоты Динамо? Я в это верю. Футбол
Иньеста может перебраться в Китай. ФутболИньеста может перебраться в Китай. Футбол
Алдервейрелд не поможет Тоттенхэму в Турине. ФутболАлдервейрелд не поможет Тоттенхэму в Турине. Футбол
Вегнер: Чех может пропустить матч с ТоттенхэмомВегнер: Чех может пропустить матч с Тоттенхэмом
Балотелли может вернуться в сборную ИталииБалотелли может вернуться в сборную Италии
Кейруш может возглавить сборную Узбекистана. ФутболКейруш может возглавить сборную Узбекистана. Футбол
МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020
Футбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубковФутбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубков
Последние новости
Подгружаем последние новости