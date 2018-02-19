Норвежец Лоренцен выиграл 500 метров с олимпийским рекордом

Норвежский конькобежец Ховард Лоренцен выиграл на дистанции 500 метров на зимних Играх в Пхенчхане с новым олимпийским рекордом. Это стала десятая золотая медаль для Норвегии и 27-я в общем зачете.

Лидер Кубка мира на этой дистанции в этом сезон преодолел дистанцию за 34,41 секунды. Таким образом, он улучшил на одну сотую секунды предыдущий олимпийский рекорд американца Кейси Фицрэндольфа, установленный на Играх в Солт-Лейк-Сити 11 февраля 2002 года.

Интересно, что ранее южнокореец Ча Мин Кю сумел повторить рекордное олимпийское время 34,42 секунды, однако довольствовался в итоге только серебром. Тройку призеров замкнул китаец Гао Тиню.

Чемпион мира в этой дисциплине и олимпийский вице-чемпион 2014 года в Сочи голландец Ян Смеекенс остался на неутешительном десятом месте, показав почти на полсекунды худшее время за победителем. Еще один голландец, бронзовый призер Сочи Рональд Малдер финишировал только седьмым, а вице-чемпион мира немец Нико Иле стал восьмым.

Конькобежный спорт, 500 метров, мужчины:

1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,41 секунд - Олимпийский рекорд 2. Ча Мин Кю (Республика Корея) - 34,42 3. Тиню Гао (Китай) - 34,65 4. Мика Путала (Финляндия) - 34,68 5. Дайчи Яманака (Япония) - 34,78 6. Джоджи Като (Япония) - 34,83