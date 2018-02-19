Новостей.COM ⇒
2018-02-19
В Red Bull представили болид RB14 к новому сезону в Формуле 1
В оформлении нетрадиционно доминируют темно-синий и черный цвет
RB14
Фото: redbullracing.redbull.com
4-кратный победитель Кубка Конструкторов в классе машин Формула 1 команда Red Bull Racing опубликовала первые фотографии машины 2018 года – RB14.
Сегодня боевой пилот австралиец Даниэль Риккардо впервые вывел новинку на трассу в Сильверстоуне в рамках съемочного дня.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Итальянская пресса: новый владелец Милана обанкротился
19.02.2018 10:45
19.02.2018 10:45
УХЛ: анонс матчей 20-22 февраля »»
19.02.2018 12:13
19.02.2018 12:13
←+Ctrl+→