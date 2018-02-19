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В Red Bull представили болид RB14 к новому сезону в Формуле 1 В оформлении нетрадиционно доминируют темно-синий и черный цвет RB14 Фото: redbullracing.redbull.com 4-кратный победитель Кубка Конструкторов в классе машин Формула 1 команда Red Bull Racing опубликовала первые фотографии машины 2018 года – RB14. Сегодня боевой пилот австралиец Даниэль Риккардо впервые вывел новинку на трассу в Сильверстоуне в рамках съемочного дня.

LB.ua

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