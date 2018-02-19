Итальянская пресса: новый владелец Милана обанкротился
Новый владелец "Милана" Ли Йонхонг стал неплатежеспособным, утверждает Corriere della Sera. Все активы бизнесмена будут проданы на аукционе Taobao (китайская версия eBay).
Это не первый раз, когда в прессе поднимается тема финансового состояния бизнесмена. Ранее "Нью-Йорк таймс" и "Il Sole 24 Ore" также проводили расследования, в результате которых говорилось о нехватке средств.
Тем не менее, согласно последней информации, ситуация стала критической и китаец, по сути, стал банкротом.
Упаковочная компания "Zhuhai Zhongfu", стоимостью 60 миллионов евро, была выставлена на продажу на аукционе для погашения долгов банкам.
Напомним, что Йонхонг потратил 740 миллионов евро на покупку "Милана" у его бывшего владельца Сильвио Берлускони, который более 30 лет находится у руля клуба.
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