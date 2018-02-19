Громов: Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня

Хавбек "Зари" Артем Громов поделился своими эмоциями от победного выезда во Львов:

- Победа есть победа, а когда побеждаешь сразу после сборов – вдвойне приятно. Совсем недавно вернулись из Турции, и все мысли были только о наборе трех очков. Нам нужно решать свои задачи. Считаю, что мы добыли уверенную победу.

- На сборах было видно, что связка Громов-Тымчик работает. Сработала она и в официальной игре, ведь на твоем счету голевой пас.
- Так получилось, что сработала (улыбается). Поздравляю Сашу с дебютным голом в Премьер-лиге. Крайний защитник подключился к атаке и забил – за это ему огромный плюс. Пусть так продолжает и дальше.

- На сборах ты много забивал, наверняка хотелось забить и в матче против львовян?
- Конечно, хотелось. Не могу сказать, что у меня с «Карпатами» свои счеты. Просто хотел забить гол, как хочу это сделать и в любой другой встрече.

- До матча было много вопросов относительно твоего физического состояние, отсюда вопрос – как себя чувствуешь сейчас?
- Сейчас очень хорошо, потому что выиграли. А в целом – я пропустил неделю. Было нелегко. Нужно было себя перебороть. В первом тайме двигался достаточно неплохо. Во втором тоже бежал, но чувствовал, что мои кондиции не на лучшем уровне.

- Впереди игра против твоего экс-клуба. Насколько важна встреча с полтавской «Ворсклой»?
- Эта игра будет безумно важной для нас. Конечно же, думаем только о победе. Нам нужно попасть в первую шестерку и бороться за призовые места.

- До игры с полтавчанами чуть меньше недели и сейчас вполне можно перевести дух.
- Да. Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня, поэтому есть время отдохнуть, а уже в среду приступим к подготовке к матчу с «Ворсклой».


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. ФутболОрдабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Зидан: Победы Реала заставят критиков умолкнуть. ФутболЗидан: Победы Реала заставят критиков умолкнуть. Футбол
Шевченко даст шанс резервистам сборной и останется с тем же штабом. ФутболШевченко даст шанс резервистам сборной и останется с тем же штабом. Футбол
В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИВ случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ
Ковалец покинул тренерский пост "Татрана"Ковалец покинул тренерский пост "Татрана"
Марсель и Кан в концовках одерживают победыМарсель и Кан в концовках одерживают победы
АЕК получит миллион евро в случае победы над "Динамо"АЕК получит миллион евро в случае победы над "Динамо"
НБА: 39 очков Леброна Джеймса не хватило для победыНБА: 39 очков Леброна Джеймса не хватило для победы
Аугсбургу не хватило секунд до четверки, Кельну - трех мячей для первой победыАугсбургу не хватило секунд до четверки, Кельну - трех мячей для первой победы
НХЛ: Третьи победы Питтсбурга и Сан-Хосе, Виннипег выходит в лидеры ЗападаНХЛ: Третьи победы Питтсбурга и Сан-Хосе, Виннипег выходит в лидеры Запада
Последние новости
Подгружаем последние новости