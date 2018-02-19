Громов: Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня
Хавбек "Зари" Артем Громов поделился своими эмоциями от победного выезда во Львов:
- Победа есть победа, а когда побеждаешь сразу после сборов – вдвойне приятно. Совсем недавно вернулись из Турции, и все мысли были только о наборе трех очков. Нам нужно решать свои задачи. Считаю, что мы добыли уверенную победу.
- На сборах было видно, что связка Громов-Тымчик работает. Сработала она и в официальной игре, ведь на твоем счету голевой пас.
- Так получилось, что сработала (улыбается). Поздравляю Сашу с дебютным голом в Премьер-лиге. Крайний защитник подключился к атаке и забил – за это ему огромный плюс. Пусть так продолжает и дальше.
- На сборах ты много забивал, наверняка хотелось забить и в матче против львовян?
- Конечно, хотелось. Не могу сказать, что у меня с «Карпатами» свои счеты. Просто хотел забить гол, как хочу это сделать и в любой другой встрече.
- До матча было много вопросов относительно твоего физического состояние, отсюда вопрос – как себя чувствуешь сейчас?
- Сейчас очень хорошо, потому что выиграли. А в целом – я пропустил неделю. Было нелегко. Нужно было себя перебороть. В первом тайме двигался достаточно неплохо. Во втором тоже бежал, но чувствовал, что мои кондиции не на лучшем уровне.
- Впереди игра против твоего экс-клуба. Насколько важна встреча с полтавской «Ворсклой»?
- Эта игра будет безумно важной для нас. Конечно же, думаем только о победе. Нам нужно попасть в первую шестерку и бороться за призовые места.
- До игры с полтавчанами чуть меньше недели и сейчас вполне можно перевести дух.
- Да. Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня, поэтому есть время отдохнуть, а уже в среду приступим к подготовке к матчу с «Ворсклой».
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19.02.2018 10:15