Громов: Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня

Хавбек "Зари" Артем Громов поделился своими эмоциями от победного выезда во Львов:

- Победа есть победа, а когда побеждаешь сразу после сборов – вдвойне приятно. Совсем недавно вернулись из Турции, и все мысли были только о наборе трех очков. Нам нужно решать свои задачи. Считаю, что мы добыли уверенную победу.

- На сборах было видно, что связка Громов-Тымчик работает. Сработала она и в официальной игре, ведь на твоем счету голевой пас.

- Так получилось, что сработала (улыбается). Поздравляю Сашу с дебютным голом в Премьер-лиге. Крайний защитник подключился к атаке и забил – за это ему огромный плюс. Пусть так продолжает и дальше.

- На сборах ты много забивал, наверняка хотелось забить и в матче против львовян?

- Конечно, хотелось. Не могу сказать, что у меня с «Карпатами» свои счеты. Просто хотел забить гол, как хочу это сделать и в любой другой встрече.

- До матча было много вопросов относительно твоего физического состояние, отсюда вопрос – как себя чувствуешь сейчас?

- Сейчас очень хорошо, потому что выиграли. А в целом – я пропустил неделю. Было нелегко. Нужно было себя перебороть. В первом тайме двигался достаточно неплохо. Во втором тоже бежал, но чувствовал, что мои кондиции не на лучшем уровне.

- Впереди игра против твоего экс-клуба. Насколько важна встреча с полтавской «Ворсклой»?

- Эта игра будет безумно важной для нас. Конечно же, думаем только о победе. Нам нужно попасть в первую шестерку и бороться за призовые места.

- До игры с полтавчанами чуть меньше недели и сейчас вполне можно перевести дух.

- Да. Тренерский штаб обещал нам, в случае победы, два выходных дня, поэтому есть время отдохнуть, а уже в среду приступим к подготовке к матчу с «Ворсклой».