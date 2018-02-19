Отец Хамеса объяснил, почему футболист покинул Реал

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес принял правильное решение, покинув мадридский клуб, считает отец футболиста. После двухлетней постоянной борьбы за место в составе, колумбиец перешел в "Баварию" на правах аренды.

После этого Хамес забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 16 играх за мюнхенский клуб.

"Мой сын сделал правильно, что покинул "Реал", - цитирует Уилсона Родригеса колумбийская пресса. - Он очень доволен в Германии.

Я вижу, что он живет спокойной и радостной жизнью, и для него невероятно важно играть. Он очень любит "Реал". Я не думаю, что кто-то может сомневаться в этом. Однако самое лучшее, что он мог сделать, это оставить команду.

Зидан был одним из футбольных кумиров Хамеса. Вы никогда не услышите, чтобы мой сын плохо говорил о французском тренере".


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