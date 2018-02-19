НХЛ: Филадельфия осталась без основных вратарей

"Филадельфия" на выезде в "Мэдисон Сквер Гарден" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4, а голкипера "Флайерс" Алекса Лайона признали самым ценным игроком команды, вручив ему дубликат халата Рика Флэра.

Лайон появился в воротах во втором периоде и парировал 25 бросков. Игру начал Михал Нойвирт, но в первом периоде он получил травму и после перерыва на площадку вышел дублер.

"Я счастлив, - цитирует Лайона официальный сайт НХЛ . - И могу вздохнуть с облегчением".

Лайон одержал три победы на льду "Мэдисон Сквер Гардена", когда играл за команду Йельского университета. Ему 25 лет, он сыграл четыре матча в НХЛ и только что одержал первую победу

Тем не менее, радость Лайона никак не решает проблему команды, которая не проиграла в основное время ни одного матча из последних восьми и на три очка отстает от лидера столичного дивизиона "Вашингтон Кэпиталз".

Подверженный травмам Нойвирт должен был временно заменить основного вратаря Брайана Эллиотта. Во вторник Эллиотту сделали операцию на мышцах торса, и он выбыл на пять или шесть недель. Значит "Флайерз" придется играть без него в лучшем случае до 20 марта.

Нойвирт уже пропустил в нынешнем сезоне девять матчей (с 6 по 23 декабря) из-за травмы нижней части тела. Только завтра станет известно, насколько серьезна его нынешняя травма.

Пока "Флайерз" приходится рассчитывать на Лайона, сыгравшего в НХЛ только два матча в качестве основного вратаря. Оба он проиграл, причем 3 февраля (против "Оттава Сенаторз") его даже заменили. В среднем за игру в этой лиге он пропускает 4,24 шайбы (КН) и парирует 84,4% бросков (ОБ).

Если травма Нойвирта окажется достаточно серьезной, генеральному менеджеру Рону Хекстоллу придется срочно вызывать Токарски из АХЛ. Следующий матч "Флайерз" проводят против "Монреаль Канадиенс" во вторник.