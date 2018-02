Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе

Канадская пара Тесса Виртью и Скотт Мойр продолжает феерить в Пхенчхане. На этот раз фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе - получили за прокат 83,67 балла. Дуэт сумел побить своё же достижение минувшего года (82,68).

Перед произвольной программой, которая намечена на вторник, они опережают Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона из Франции (81,93), а также американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75).

Отметим, что Тесса Виртью и Скотт Мойр помогли Канаде добыть "золото" в командных соревнованиях в Южной Корее. Ранее дуэт побеждал в Ванкувере-2010 и становился серебряным призёром в Сочи-2014.