Игорь Суркис: Через несколько матчей увидим совсем другое Динамо. Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис подвел итоги поединка с «Олимпиком» и оценил дебют новичков команды:

- Мне сложно оценивать дебют Вербича, хотя он мог и забить, и отдал хорошую передачу на Мбокани. Это высококлассный футболист, который, я уверен, принесет нам еще много пользы. И забивать будет. Он был взят не просто кому-то на замену, а именно как игрок основного состава. Цыганков, Вербич, Гонсалес будут конкурировать между собой. Кто будет лучше готов - тот будет играть.

Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр - «Динамо» будет в хорошем состоянии, мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты.

- Чего ожидаете от ответного матча с АЕКом?

- У нас есть финансовый ответ обещаниям их президента. Я не буду это озвучивать, ребята все знают, знали еще до начала Лиги Европы. Мы привезли из Афин хороший результат, его надо подтвердить в Киеве. АЕК в тонусе, на ходу, у них очень квалифицированный тренер, поэтому просто не будет. Главное ребятам вовремя восстановиться. Дай Бог, чтобы собралось побольше зрителей, я их приглашаю на этот матч. Хоть и холодно, но команде нужно помочь. Если будет поддержка болельщиков, уверен, все будет хорошо.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. ФутболОрдабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Карпаты" - "Заря" - 0:2. 20 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Заря" - 0:2. 20 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Вальверде: Поединок с Эйбаром стал хорошей подготовкой к ЛЧ. ФутболВальверде: Поединок с Эйбаром стал хорошей подготовкой к ЛЧ. Футбол
Свирков: Цель Вереса - набирать очки и финишировать в первой шестерке. ФутболСвирков: Цель Вереса - набирать очки и финишировать в первой шестерке. Футбол
"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол
Йожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. ФутболЙожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. Футбол
Николай Костов: Не могу хвалить себя. ФутболНиколай Костов: Не могу хвалить себя. Футбол
Владимир Шаран: Это худшая игра Александрии. ФутболВладимир Шаран: Это худшая игра Александрии. Футбол
Степаненко: Трибуны гонят вперед. ФутболСтепаненко: Трибуны гонят вперед. Футбол
Бывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг братуБывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг брату
Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. ФутболСтротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости