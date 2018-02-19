Игорь Суркис: Через несколько матчей увидим совсем другое Динамо. Футбол
Президент «Динамо» Игорь Суркис подвел итоги поединка с «Олимпиком» и оценил дебют новичков команды:
- Мне сложно оценивать дебют Вербича, хотя он мог и забить, и отдал хорошую передачу на Мбокани. Это высококлассный футболист, который, я уверен, принесет нам еще много пользы. И забивать будет. Он был взят не просто кому-то на замену, а именно как игрок основного состава. Цыганков, Вербич, Гонсалес будут конкурировать между собой. Кто будет лучше готов - тот будет играть.
Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр - «Динамо» будет в хорошем состоянии, мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты.
- Чего ожидаете от ответного матча с АЕКом?
- У нас есть финансовый ответ обещаниям их президента. Я не буду это озвучивать, ребята все знают, знали еще до начала Лиги Европы. Мы привезли из Афин хороший результат, его надо подтвердить в Киеве. АЕК в тонусе, на ходу, у них очень квалифицированный тренер, поэтому просто не будет. Главное ребятам вовремя восстановиться. Дай Бог, чтобы собралось побольше зрителей, я их приглашаю на этот матч. Хоть и холодно, но команде нужно помочь. Если будет поддержка болельщиков, уверен, все будет хорошо.
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