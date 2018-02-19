Игорь Суркис: Через несколько матчей увидим совсем другое Динамо. Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис подвел итоги поединка с «Олимпиком» и оценил дебют новичков команды:

- Мне сложно оценивать дебют Вербича, хотя он мог и забить, и отдал хорошую передачу на Мбокани. Это высококлассный футболист, который, я уверен, принесет нам еще много пользы. И забивать будет. Он был взят не просто кому-то на замену, а именно как игрок основного состава. Цыганков, Вербич, Гонсалес будут конкурировать между собой. Кто будет лучше готов - тот будет играть.

Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр - «Динамо» будет в хорошем состоянии, мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты.

- Чего ожидаете от ответного матча с АЕКом?

