Главное за день: чудо Абраменко, ботинок Фуркада, гнев Лукашенко и другие новости

Главные спортивные новости воскресенья, 18 февраля 2018 года.

Олимпийское

Украинец Александр Абраменко одержал сенсационную победу. Он опередил всех в акробатическом фристайле.

А вот белорусского фристайлиста Антона Кушнира обидели. Во всяком случае, так считает президент Александр Лукашенко.

Мартен Фуркад одержал потрясающую победу в масс-старте. Немца Симона Шемппа он опередил буквально на полботинка.

Австриец Марсель Хиршер стал чемпионом в гигантском слаломе. Это уже второе его "золото" в Пхенчхане.

РоSSийского керлингиста Александра Крушельницкого поймали на допинге. Как ни смешно, это все тот же злополучный мельдоний.

Украинское

"Динамо" еле-еле одолело обновленный "Олимпик". Причем донецкая команда вполне могла сравнять счет на последних минутах.

"Заря" достаточно уверенно выиграла в гостях у "Карпат". В итоге львовяне - последние, а луганчане - почти гарантированно в Топ-6.

Крупную победу над аутсайдером "Зиркой" одержал "Мариуполь". Первый хет-трик в карьере сделал Андрей Борячук.

"Рома" хочет основательно подготовиться к матчу с "Шахтером". И поэтому прилетает в Харьков уже в понедельник.

В понедельник приступает к тренировкам Бернард. Его поврежденное "Черноморцем" плечо постепенно заживает.

Чемпионаты Европы

Продолжается гонка за "скудетто" между "Наполи" и "Ювентусом". Команды опять синхронно победили, причем с одинаковым счетом.

"Атлетико" никак не хочет терять очки в чемпионате Испании . Матч с басками из Бильбао фактически сделал Кевин Гамейро.

"Реал" снова продемонстрировал чудеса результативности. Правда, и пропустил от "Бетиса" целых три мяча.

Дортмундская "Боруссия" победила одноклубников из Менхенгладбаха и вернулась на второе место Бундеслиги. Героем матча стал вратарь Роман Бюрки.

Фантастика в Кубке Англии: "Тоттенхэм" никак не может победить заштатный "Рочдейл". Командам придется играть в третий раз.

Other sports

Леся Цуренко продолжает продираться наверх в дубайском турнире. Очередной ее жертвой пала Онс Жабер из Туниса.

Босс чемпионской команды Mercedes очертил круг претендентов на титул в Формуле-1 этого сезона. Он назвал сразу пять команд.

Юниорская сборная Украины удачно стартовала на турнире в Варшаве. Первый матч - и сразу победа над хозяевами, пусть и непростая.

Всяко-разно

В последнем перед "Шахтером" матче "Рома" уверенно обыграла "Удинезе. Какие выводы можно сделать из этого матча?

"Манчестер Сити" вроде бы собирается предложить Александру Зинченко новый контракт. Вспомним, как он эволюционировал в этом клубе.