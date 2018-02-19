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2018-02-19
Александр ХАЦКЕВИЧ: "Мбокани потихоньку набирает форму"
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями после победы над «Олимпиком».
- Первый тайм мы провели тяжело. Контролировали мяч, но было мало продвижения вперед.
Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Мы знали, что команда соперника будет отходить назад и нужно было принимать соответствующие решения.
Недавно сыграли с АЕКом, большой ротации состава не было, мы также зависим от игроков. После 60-й минуты ребята допускали простые ошибки, иногда принимали неправильные решения и долго держали мяч.
Те же Шапаренко и Шепелев могли играть проще. У нас было несколько хороших моментов и их нужно было забивать.
- В заявке не оказалось Смирного. С ним все в порядке?
- Смирный был в заявке на АЕК. Хлебас - сегодня. Все нормально.
- Что с заменами Гонсалеса и Гармаша? Каково состояние Мбокани?
- Что касается Гармаша, то он почувствовал дискомфорт и нет смысла рисковать – в четверг матч с АЕКом. Аналогичного и с Дерлисом. Есть минимальные ушибы, но ничего серьезного.
Мбокани потихоньку набирает форму. И вверху играет удачно, и внизу. Чем быстрее наберет, тем лучше будет ситуация в атаке.
- Оцените игру дебютанта Вербича?
- Он вышел с большим желанием. Нет взаимопонимания с партнерами, но это временно. Следует отметить, что и крайним защитником тоже нужно дорабатывать до конца. У него был хороший момент, но не забил, начал переживать. Переживать необходимо уже после игры.
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