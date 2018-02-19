"Карпаты" - "Заря" - 0:2. 20 тур (ВИДЕО)  . Футбол

В межсезонье обе команды не избежали кадровых изменений.

«Карпаты» устроили форменную чистку состава, расставшись с десятью футболистами . Наиболее существенными потерями львовского клуба стали Кортеджано, Тиссоне и ветеран клуба Худобяк, фактически определявший лицо команды. Из «Зари», если говорить о тех, кто стабильно играл осенью, ушли Гречишкин и Сухоцкий.

Фото: fckarpaty.com

При этом у «Карпат» оказалось не густо с новичками - пара неизвестных колумбийцев в атаку да перспективный грузинский защитник Сандохадзе. А вот пополнение «Зари» все признали весьма существенным. Речь, в первую очередь, о талантливом Тымчике (арендован у «Динамо») и двух легионерах - воспитаннике дортмундской «Боруссии» Эль Буаззати и имеющем опыт выступлений за «МанСити» Фаупале. Кстати, все трое в воскресенье попали в заявку на матч, что, безусловно, придало определенной интриги.

Игра началась с настойчивых атак «Зари», которая быстро наладила контроль над мячом, умело включала высокий прессинг и уже на первых минутах создала пару угроз воротам хозяев. Однако Иури, бивший головой после навеса Караваева, направил мяч прямо в руки Пидкивке. А Фаупала, сместившийся с правого фланга в штрафную, зарядил выше ворот.

На исходе стартовой 15-минутки 21-летний француз упустил еще одну возможность для взятия ворот. Все началось с того, что «Заря» заработала стандарт на правом фланге. Андриевский навесил на ближнюю штангу, где Иури классно сыграл на опережение головой, но ему не повезло – мяч попал в штангу. И вот тут-то Фаупала, своевременно выскочивший на добивание, просто обязан был доводить атаку до логичного завершения, однако и на сей раз не получилось. Прицел подвел, хотя позиция была, что называется, убойная.

«Карпаты», безусловно, пытались отодвинуть игру от своих ворот. Но, выполняя большой объем беговой работы, футболисты в бело-зеленой форме оказались бедны на конструктив. Львовянам явно не хватало техничного Карраскаля, который отменно проявил себя во время контрольных спаррингов, а против «Зари» не имел права играть по причине дисквалификации. Поэтому игру впереди они строили преимущественно за счет длинных передач в адрес высокорослого Акулинина.

Впрочем, нельзя сказать, что хозяева выглядели совсем уж бледно. Подтверждение тому – дальний удар Ди Франко, который проверил бдительность Лунина и вынудил вратаря высказать что-то нелицеприятное партнерам по обороне. В актив львовян следует занести и быстрый выпад левым флангом, завершившийся острым прострелом Шведа, который привел к легкому пожару во владениях Лунина.

Но все же самый реальный шанс открыть счет в первом тайме упустили гости. На 32-й минуте «Карпаты» жестко ошиблись при выходе из обороны в атаку, тут же пошла молниеносная оборотка, и Федецкому ничего не оставалось, как сфолить в свой штрафной против вырвавшегося на ударную позицию Громова. Арбитр Константин Труханова нисколько не сомневался, указав на точку. А вот взявшему исполнять пенальти Харатину уверенности немного не хватило: сделав мастерскую паузу перед ударом, он развел Пидкивку и мяч по разным углам, однако «забрал» слишком вправо и попал в стойку.

Второй тайм начался с грубой ошибки Чечера в своей штрафной, вследствие чего у «Карпат» возник первой настоящий голевой момент. Но Акулинин слегка потерялся в пространстве, и его удар с разворота получился неточным.

После перерыва игра , вообще, пошла по несколько иному сценарию. «Карпаты» добавили в агрессивности и интенсивности, и на некоторое время перехватили инициативу. Они даже гол забили, правда, из вне игры . И все было бы хорошо для хозяев, если бы они не увлеклись атакой в ущерб обороне.

Как итог - острый и результативный выпад «Зари» на 55-й минуте. Все произошло в считанные секунды. Громов с левого фланга выдал шикарную диагональ в район полукруга, защитники «Карпат» элементарно не успели перестроиться и перекрыть зоны, и Тымчик, оказавшийся в одиночестве в районе полукруга, хладнокровно пробил Пидкивку, открыв счет своим голам за луганский клуб.

Тренер «Карпат» Олег Бойчишин на пропущенный мяч отреагировал заменой с акцентом на атаку: в бой был брошен один из зимних новичков – Кортес. Но колумбийский хавбек так ничем себя и не проявил. Сложилось впечатление, что он пока функционально не готов играть.

Да и, вообще, «Карпаты» ближе к середине тайма традиционно для себя подсели. Поэтому развязка вызывала мало сомнений. Особенно после гола Иури, отличившегося на 72-й минуте.

Второе взятие ворот «Карпат» стало следствием неудачного выноса Федецкого, который после навесной передачи отбил мяч прямо в Нестерова. Но и форварду луганчан надо отдать должное: выписав эффектный вираж вокруг защитника, Иури нанес точный удар в угол.

Концовка матча получилась достаточно спокойной. «Карпаты» вроде бы старались отыграться, но их старания выглядели малоубедительными. По крайней мере, гости были куда ближе к третьему году, чем хозяева - к первому. А 0:3 не допустил Пидкивка, в концовке встречи парировавший сложнейший мяч после удара Андриевского метров с 18-ти.

КАРПАТЫ - ЗАРЯ - 0:2 (0:0)

Голы: Тымчик, 55 (0:1). Иури, 72 (0:2).

Карпаты: Пидкивка, Федецкий, Нестеров, Лобай, Гуцуляк, Клец, Чачуа (Вербный, 76), Мякушко (Кортес, 66), Ди Франко (Мирошниченко, 80), Швед, Акулинин.

Заря: Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко, Харатин (Силас, 83), Андриевский, Караваев, Иури (Кабаев, 74), Громов, Фаупала (Гордиенко, 66).

Предупреждения: Лобай (43), Клец (45), Федецкий (68) – Чеберко (53), Громов (58), Чечер (80), Кабаев (89).