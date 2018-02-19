"Звезда" - "Мариуполь" - 0:3. 20 тур

Звезда - Мариуполь - 0:3 (0:2)
 
Голы: Борячук, 10 (0:1). Борячук, 26 (0:2). Борячук, 57 (0:3).
 
«Звезда» (Кропивницкий): Паст, Братков, Билоног (Кондраков, 86), Веремеев (Збунь, 33), Загальский, Гедж, Прядун, Рассадкин (Дришлюк, 67), Чичиков, Тарасюк, Цюпа.
Фото "Звезда" - "Мариуполь" - 0:3. 20 тур
Фото: fcmariupol.com
 
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский, Демири, Дедечко, Мишнев (Диденко, 79), Тотовицкий, Болбат (Неплях, 85), Борячук, Чурко (Пихаленок, 67).
 
Предупреждения: Дедечко, 31, Болбат, 56
 
Судьи: Козык (Мукачево), Шудрик (Симферополь), Найко (Черновцы).
 


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