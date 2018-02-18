МОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на Олимпиаде

Имени спортсмена не оглашают пока не будет вскрыт контейнер с пробой Б.

МОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на Олимпиаде
Фото: ligaevropy.com

Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил роSSийскую делегацию на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом пресс-атташе команды спортсменов из РоSSии Констанин Выборнов сообщил журналистам в воскресенье, 18 февраля, передает DW.

Выборнов отказался называть имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до тех пор, пока не будет вскрыт контейнер с пробой Б. Результаты его вскрытия должны стать известны в течение 24 часов, пояснил Выборнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из допинг-тестов роSSийского керлингиста, бронзового призера Олимпиады Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Сам спортсмен заявил, что ничего не знает об этом, сообщает "Газета.Ru". Глава Федерации керлинга РоSSии Дмитрий Свищев в свою очередь заявил, что официального подтверждения наличия мельдония в допинг-пробе Крушельницкого нет.

Отметим, первый случай нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане был выявлен 13 февраля. Спортивный арбитражный суд сообщил об отстранении от соревнований японского шорт-трекиста Кэя Сайто, заявленного в качестве резервиста в составе японской команды на мужской эстафете на 5000 м. В допинг-пробе 21-летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид - диуретик, улучшающий работу легких, а также помогающий удалить из организма другие запрещенные субстанции.

Напомним, сегодня Александр Абраменко принес Украине золото Олимпиады.


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