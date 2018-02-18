Олимпиада-2018: драма и триумф Фуркада в масс-старте

Французский биатлонист Мартин Фуркад вырвал "золото" в 15-километровой гонке в массовом старте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Француз выиграл очень драматический финальный спринт у немца Симона Шемппа. Чемпиона определял фотофиниш, так как время обоих биатлонистов было одинаковым. В итоге, триумфовал Фуркад, который на сантиметры опередил немца. Норвежец Эмиль Хегле Свендсен выиграл бронзовую медаль.

Фуркад допустил в общей сложности две ошибки на стрельбе (1-0-0-1), а Шемпп был безупречен до последнего выстрела (0-0-0-1). Оба показали время 35:47,3 минуты, опередив на 11,2 секунды Свендсена (1-0-1-0), который на финише выиграл спринт у шведа Эрика Лесера (0-0-0-2). У Лесера был шанс на "золото", но он не совладал со своими нервами и не разбил две цели на четвертой стрельме.

Для Фуркада - это второе "золото" в Пхенчхане после победы в гонке за 12,5 км. А вообще на счету 29-летней суперзвезды биатлона уже в общей сложности шесть олимпийских медалей (4 золота и 2 серебра). Для 29-летнего Шемппа - это вторая серебряная олимпийская медаль в карьере после эстафетной в Сочи-2014. У 32-летнего Свендсена шесть медалей на Олимпийских играх и первая в Пхенчхане.




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