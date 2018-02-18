Хави: Реал обыграл ПСЖ, ничего по сути не сделав

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался о матче «Реал» – «ПСЖ» (3:1), состоявшемся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Играя с «Реалом», нельзя упускать моменты, потому что они наказывают за это. Самое худшее состоит в том, что они обыграли соперника, ничего по сути не сделав. Контратак оказалось достаточно, чтобы победить. Это почти несправедливость, что «ПСЖ» проиграл с такой большой разницей. Счет должен был быть 1:1, 2:2 или 2:1 в их пользу. Это необъяснимо. «Реал» не играл, но победил.

В этом матче было несколько отличающихся друг от друга фаз, и были отрезки, когда «ПСЖ» четко доминировал. Для меня «Реал» не был лучше, но им-то все равно, доминируют они или не доминируют. Их философия очень проста и состоит в том, чтобы победить. Вот почему с ними так трудно играть на «Сантьяго Бернабеу». «ПСЖ» же играл как «Барса».

Говорят, что Роналду был лучше Неймара. Но это несправедливо. Что сделал Криштиану? Он лишь реализовал пенальти и забил гол коленом. Но что насчёт опасных ситуаций, которые создавал Неймар? Он разгонял контратаки и вселял страх в игроков «Реала», — цитирует Хави So Foot.