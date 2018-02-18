Абраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал первую Олимпийскую медаль на Играх в Пхенчхане и она сразу стала золотой в лыжной акробатике! Результат украинца - 128,51 балла.

29-летний николаевец в первом квалификационном финале был вторым, набрав столько же очков, что и канадец Оливье Рошон. В финальную шестерку Абраменко вышел с четвертым результатом. Таким образом, в решающих прыжках он выступал третьим сразу после двух россиян. Прыжок украинца был почти идеальным, что заставило его соперников рисковать. После того, как сначала белорус Гладченко, а затем канадец Рошон сорвали свои прыжки стало понятно, что Александр будет, как минимум, вторым.

Китаец Цзя Цзунян в заключительном прыжке программы уже не рисковал, но его прыжок оказался чуть хуже, чем у украинца и он завоевал "серебро" - 128,05. А третье место занял в итоге россиянин Илья Буров, который в финале прыгал самым первым, но его результат 122,17 не смогли превзойти те, кто рисковал.