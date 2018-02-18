Свирков: Цель Вереса - набирать очки и финишировать в первой шестерке. Футбол
Главный тренер "Вереса" Юрий Свирков поделился мнением о матче с "Ворсклой" в Полтаве (0:1). Напомним, что единственный гол в прошедшем поединке на 60-й минуте забил Владислав Кулач.
"В первом тайме создали достаточно моментов, для того, чтобы победить. Если бы забили в первой половине, игра бы строилась по-другому.
Во втором тайме соперник стал играть активнее, мы старались удержаться, но получили необязательный гол. Потом были плановые замены, успокоили игру, концовка была за нами. В пропущенных голах виновата вся команда. Мы все проиграли, все пропустили.
Мы стараемся играть сбалансированно. Атакуем и защищаемся всей командой. У нас много получается в атаке, кроме завершения.
Новички? Все ребята готовы прекрасно. Все в хорошей форме, все готовы решать задачи. Наша цель – набирать очки и финишировать в первой шестерке.
Потенциальное усиление? Есть на примете футболисты, ведутся переговоры, готовятся документы. Команда еще будет укомплектовываться", - сказал Свирков телеканалу "Футбол 2".
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Спорт
18.02.2018 12:23