Олимпиада 2018: за белорусского фристайлиста вступился президент страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира.

"Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане - международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем", - заявил Президент. Он отметил, что ему уже звонили из офиса главы МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры.

"Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально", - сказал Александр Лукашенко.


Terrikon со ссылкой на БЕЛТА


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