Леся Цуренко снова побеждает в Дубае
Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в третий раунд квалификационной сетки на турнире WTA Premier Dubai Duty Free Tennis Championships.
Во втором матче в Дубае украинка довольно легко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Счет встречи, которая продолжалась один час и десять минут, 6:3, 6:3 в пользу нашей соотечественницы. В финале квалификации турнира Цуренко сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс, которая ранее также легко разобралась с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Напомним, что в стартовом матче Цуренко в тяжелейшем поединке одолела в трех партиях представительницу Китая Ин-Ин Дуань со счетом 5:7, 7:5, 6:4. Отметим, что матч продолжался два часа 39 минут.
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