Олимпиада 2018: роSSийского медалиста подозревают в употребление допинга

Один из допинг-тестов роSSийского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил один из роSSийских журналистов.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для РоSSии первой в керлинге.

В поединке за "бронзу" команда Олимпийских атлетов из РоSSии встречалась с норвежцами и одержала победу - 8:4.

Сегодня, напомним, австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золотую медаль в гигантском слаломе.