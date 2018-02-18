В сезоне Формулы-1 ожидается соперничество пяти команд

Босс чемпионской команды Формулы-1 Тото Вольфф уверен, что борьбы за титул в новом сезоне будет напряженной. По крайней мере, участвовать в ней будет большее количество команд, чем в прошлом году. В интервью Autosport он очертил круг предполагаемых конкурентов, по его оценке:

"Это Формула-1, вершина автоспорта, где с уважением нужно относиться к каждой команде. В 2018 году нашими соперниками будут не только Ferrari и Red Bull, но и McLaren с Renault. Эти команды точно могут бороться за титул, но и другие коллективы в состоянии преподнести сюрпризы".

Напомним, что команда Mercedes выигрывает Кубок конструкторов Формулы-1 на протяжении 4 последних лет. Причем, как правило, делает это с громадным преимуществом, за несколько гонок до финиша сезона.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Эвертон по-прежнему следит за ФонсекойЭвертон по-прежнему следит за Фонсекой
Блок рекламы


Похожие новости
Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. ФутболСтротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Команда Williams презентовала свой новый болидКоманда Williams презентовала свой новый болид
Показан первый болид нового сезона Формулы-1Показан первый болид нового сезона Формулы-1
Александр Зинченко: Играть за эту команду - одно удовольствиеАлександр Зинченко: Играть за эту команду - одно удовольствие
Почеттино: команда волшебно преобразилась. ФутболПочеттино: команда волшебно преобразилась. Футбол
Почеттино: команда волшебно преобразилась. ФутболПочеттино: команда волшебно преобразилась. Футбол
Невилл: Моуринью нужно сделать из группы талантливых игроков командуНевилл: Моуринью нужно сделать из группы талантливых игроков команду
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Коренчук: Победили за счет командной игрыКоренчук: Победили за счет командной игры
Унаи Эмери: Такие праздники укрепляют командный дух. ФутболУнаи Эмери: Такие праздники укрепляют командный дух. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости