В сезоне Формулы-1 ожидается соперничество пяти команд

Босс чемпионской команды Формулы-1 Тото Вольфф уверен, что борьбы за титул в новом сезоне будет напряженной. По крайней мере, участвовать в ней будет большее количество команд, чем в прошлом году. В интервью Autosport он очертил круг предполагаемых конкурентов, по его оценке:

"Это Формула-1, вершина автоспорта, где с уважением нужно относиться к каждой команде. В 2018 году нашими соперниками будут не только Ferrari и Red Bull, но и McLaren с Renault. Эти команды точно могут бороться за титул, но и другие коллективы в состоянии преподнести сюрпризы".

Напомним, что команда Mercedes выигрывает Кубок конструкторов Формулы-1 на протяжении 4 последних лет. Причем, как правило, делает это с громадным преимуществом, за несколько гонок до финиша сезона.