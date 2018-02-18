Промоутер Джошуа: он упал после правого прямого Кличко

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, заявил, что все разговоры о слабом подбородке его подопечного не имеют под собой основания, а обращать внимание стоит на характер бойца.

По словам Хирна, Джошуа удалось то, что редко кому удавалось: выжить после правого прямого Владимира Кличко. Об этом менеджер заявил, комментируя заявления предстоящего соперника британца – Джозефа Паркера – о хрупкости своего бойца.

"Он упал после правого прямого Кличко, но Владимир этим ударом может вышибить практически любого супертяжа в мире, - цитирует Хирна Newshub. – Но Энтони встал, пришел в себя и вернулся в бой. Когда вы падаете, ваши ноги подкашиваются, голова пустая, вы будете снова и сновать подниматься? Мы знаем, что Энтони будет так поступать, продемонстрировав это в бою с Кличко. Но станет ли так поступать Джозеф Паркер? Считаю, что он настоящий воин и очень гордый человек, но мы никогда не видели в его таких ситуациях. Это бокс, который иногда бывает очень жестоким, и когда вы получаете в подбородок от огромного человека, который бьет, как кувалдой, сколько вы продержитесь? Думаю, что Паркеру придется пережить ужасные минуты в бою с Энтони".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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