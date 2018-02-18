Первая победа украинских юниоров в Польше

Юниорская сборная команда Украины одержала первую победу на международном турнире в Варшаве. После поражения в первый игровой день от команды Беларуси подопечные Олега Игнатьева одержали победу над хозяевами соревнования - поляками.

В составе украинской команды заброшенными шайбами ??отметились Глеб Кривошапкин, Дмитрий Даниленко и Богдан Середницкий. Сегодня украинцы проведут заключительный матч на турнире. Соперником нашей команды будет сборная Венгрии.

Украина U18 - Польша U18 - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: 1:0, Кривошапкин (Евтухов, Кобылянский), 3:20, 1:1 Бринкус (Либики - больш.), 8:17, 2:1 Даниленко (Середницкий), 12:24, 2:2 Тичински (Гостили, Прокурата - больш.), 50:07, 3:2 Середницкий (Кругляков, Григорьев), 56:59.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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