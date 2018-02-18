Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх, которые проходят в корейском Пхенчхане.

Хиршер по итогам двух попыток показал результат две минуты 18,04 секунды, вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание - 1,27 секунды), а замкнул тройку призеров француз Алексис Пентюро (+1,31).

В соревнованиях принимал участие представитель Украины. Иван Ковбаснюк по итогам двух попыток в итоге занял 57-е место с отставанием в 19,63 секунды.

Вчера, напомним, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте на 12,5 километра Она победила со временем 35 минут 23,0 секунды, допустив один промах.

Из украинских биатлонисток лучший результат показала Валя Семеренко - 19-й. Ее отставание от победительницы две минуты 16,9 секунды при одном промахе. Вита Семеренко с тремя промахами - 24-я (плюс 3.02,3).