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"Лестер" сыграет с "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии. "Лестер" примет "Челси", а "Брайтон & Хоув" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед". Фото: ManUtd.One Победитель пары "Шеффилд Уэнсдей" – "Суонси" встретится с победителем пары "Рочдейл" – "Тоттенхэм". "Саутгемптон" сыграет с "Манчестер Сити" или "Уиганом". Матчи этого раунда пройдут 17 и 18 марта. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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