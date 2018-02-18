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2018-02-18
"Лестер" сыграет с "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
"Лестер" примет "Челси", а "Брайтон & Хоув" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед".
Фото: ManUtd.One
Победитель пары "Шеффилд Уэнсдей" – "Суонси" встретится с победителем пары "Рочдейл" – "Тоттенхэм".
"Саутгемптон" сыграет с "Манчестер Сити" или "Уиганом".
Матчи этого раунда пройдут 17 и 18 марта.
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