"Лестер" сыграет с "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
 
"Лестер" примет "Челси", а "Брайтон & Хоув" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед".
Фото "Лестер" сыграет с "Челси" в четвертьфинале Кубка Англии
Фото: ManUtd.One
 
Победитель пары "Шеффилд Уэнсдей" – "Суонси" встретится с победителем пары "Рочдейл" – "Тоттенхэм".
 
"Саутгемптон" сыграет с "Манчестер Сити" или "Уиганом".
 
Матчи этого раунда пройдут 17 и 18 марта.
 


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