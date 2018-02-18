Левандовски с пенальти приносит очередную победу Баварии

Лидер немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла на выезде "Вольфсбург" в 23-м туре чемпионата Германии со счетом 2:1. Хотя 13-я перед этим туром команда была всего в нескольких минутах от второй ничьи в сезоне с немецким гегемоном.

Хозяева повели в счете уже на восьмой минуте благодаря Даниэлю Дидави, который сумел замкнуть дальнюю штангу. "Бавария" немедленно отреагировала, придавив соперника к его воротам, однако Себастьян Руди и Арьен Роббен не сумели переиграть Кастельсу. Отыграться гости сумели только в середине второго тайма. Сандро Вагнер после контратаки переправил мяч в ворота после подачи Роббена справа. А победу мюнхенцам принес Роберт Левандовски с пенальти на второй компенсированной минуте второго тайма.

Таким образом, "Бавария" разогрелась перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа", и продолжает на 21 очко опережать ближайших преследователей.

Вышедший на второе место "Байер" с таким же счетом 2:1, но значительно спокойнее взял три очка в Гамбурге.

"Шальке" без травмированного Евгения Коноплянки после двух подряд поражений также 2:1 тяжело обыграл "Хоффенхайм", и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов. Хотя гельзенкирхенцы пока и не входят в первую четверку, но от второго "Байера" отстают всего на одно очко.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-02-17

"Кёльн" - "Ганновер" 1:1 (1:1)



Голы: Осако, 30 (1:0); Фюллькруг, 37 (1:1)



"Шальке" - "Хоффенхайм" 2:1 (2:0)



Голы: Керер, 11 (1:0); Эмболо, 28 (2:0); Крамарич, 78 (2:1)



"Гамбург" - "Байер" 1:2 (0:1)



Голы: Бэйли, 40 (0:1); Хавец, 50 (0:2); Хан, 71 (1:2)



"Фрайбург" - "Вердер" 1:0 (1:0)



Голы: Петерсен, 24 (пенальти) (1:0)



"Вольфсбург" - "Бавария" 1:2 (1:0)



Голы: Дидави, 8 (1:0); Вагнер, 64 (1:1); Левандовски Р., 91 (пенальти) (1:2)

