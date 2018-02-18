"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги

После 20 туров у нее 34 очка, команда идет третьей после "Шахтера" и "Динамо".

"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги
Фото: vorskla.com.ua

Полтавская "Ворскла" в субботу обыграла львовский "Верес" со счетом 1:0, благодаря чему гарантировала себе место в топ-шестерке, которая будет бороться за места в еврокубках.

"Ворскла" после 20 туров имеет в активе 34 очка и идет третьей после "Шахтера" и "Динамо". Независимо независимо от результатов следующих матчей полтавчане не покинут верхнюю часть турнирной таблицы.

"Мы сегодня просто не имели права проиграть. Растеряли много очков в осенней части сезона. Парни понимали, что от них требуют. Спасибо, что они отдали все силы за клуб и всю Полтаву", - заявил после игры главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко.

Чемпионат Украины проводится в два этапа. На первом 12 команд играют в два круга, после чего формируются две шестерки. Лучшие шесть команд разыгрывают звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определяет клубы, которые покинут Премьер-лигу.

Чемпион и вице-чемпион Украины будут играть в Лиге чемпионов, а команды, занявшие третье и четвертое место, попадают в Лигу Европу. Еще одну путевку в ЛЕ может получить пятая команда, если Кубок Украины выиграет кто-то из топ-4.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Эвертон по-прежнему следит за ФонсекойЭвертон по-прежнему следит за Фонсекой
Блок рекламы


Похожие новости
Игроки клуба Английской Премьер-Лиги на сборах в Испании угнали таксиИгроки клуба Английской Премьер-Лиги на сборах в Испании угнали такси
Украинский скелетонист: 14 место после первого заезда - это суперздоровоУкраинский скелетонист: 14 место после первого заезда - это суперздорово
Sky и BT купили 80% трансляций матчей Английской Премьер-Лиги за 4.464 млрд фунтов. ФутболSky и BT купили 80% трансляций матчей Английской Премьер-Лиги за 4.464 млрд фунтов. Футбол
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Состоялась жеребьевка календаря чемпионата казахстанской Премьер-лиги-2018. ФутболСостоялась жеребьевка календаря чемпионата казахстанской Премьер-лиги-2018. Футбол
Клуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. ФутболКлуб английской Премьер-лиги отстранил директора по трансферам из-за обвинений в расизме. Футбол
Клубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. ФутболКлубы английской Премьер-лиги в январе на трансферы потратили рекордные 430 млн фунтов. Футбол
Айнтрахт победил Гладбах и поднялся на второе местоАйнтрахт победил Гладбах и поднялся на второе место
Тренер Волыни: Команда занимает такое место, и это стыдно. ФутболТренер Волыни: Команда занимает такое место, и это стыдно. Футбол
Бундеслига: "Лейпциг" обыграл "Шальке" и поднялся на второе место в бундеслигеБундеслига: "Лейпциг" обыграл "Шальке" и поднялся на второе место в бундеслиге
Последние новости
Подгружаем последние новости