"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги

После 20 туров у нее 34 очка, команда идет третьей после "Шахтера" и "Динамо".

Полтавская "Ворскла" в субботу обыграла львовский "Верес" со счетом 1:0, благодаря чему гарантировала себе место в топ-шестерке, которая будет бороться за места в еврокубках.

"Ворскла" после 20 туров имеет в активе 34 очка и идет третьей после "Шахтера" и "Динамо". Независимо независимо от результатов следующих матчей полтавчане не покинут верхнюю часть турнирной таблицы.

"Мы сегодня просто не имели права проиграть. Растеряли много очков в осенней части сезона. Парни понимали, что от них требуют. Спасибо, что они отдали все силы за клуб и всю Полтаву", - заявил после игры главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко.

Чемпионат Украины проводится в два этапа. На первом 12 команд играют в два круга, после чего формируются две шестерки. Лучшие шесть команд разыгрывают звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определяет клубы, которые покинут Премьер-лигу.

Чемпион и вице-чемпион Украины будут играть в Лиге чемпионов, а команды, занявшие третье и четвертое место, попадают в Лигу Европу. Еще одну путевку в ЛЕ может получить пятая команда, если Кубок Украины выиграет кто-то из топ-4.