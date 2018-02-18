"Ворскла" гарантировала себе место в топ-6 Премьер-лиги
После 20 туров у нее 34 очка, команда идет третьей после "Шахтера" и "Динамо".
Полтавская "Ворскла" в субботу обыграла львовский "Верес" со счетом 1:0, благодаря чему гарантировала себе место в топ-шестерке, которая будет бороться за места в еврокубках.
"Ворскла" после 20 туров имеет в активе 34 очка и идет третьей после "Шахтера" и "Динамо". Независимо независимо от результатов следующих матчей полтавчане не покинут верхнюю часть турнирной таблицы.
"Мы сегодня просто не имели права проиграть. Растеряли много очков в осенней части сезона. Парни понимали, что от них требуют. Спасибо, что они отдали все силы за клуб и всю Полтаву", - заявил после игры главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко.
Чемпионат Украины проводится в два этапа. На первом 12 команд играют в два круга, после чего формируются две шестерки. Лучшие шесть команд разыгрывают звание чемпиона и путевки в еврокубки. Вторая шестерка определяет клубы, которые покинут Премьер-лигу.
Чемпион и вице-чемпион Украины будут играть в Лиге чемпионов, а команды, занявшие третье и четвертое место, попадают в Лигу Европу. Еще одну путевку в ЛЕ может получить пятая команда, если Кубок Украины выиграет кто-то из топ-4.
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