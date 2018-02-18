Боб Арум: Джошуа способен стать главной звездой мирового бокса

Известный американский промоутер, владелец компании Top Rank заявил, что действующий чемпион мира по версиям WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джоша способен стать главной звездой мирового профессионального бокса.

По словам Арума, у Джошуа – большой потенциал. "Думаю, что Джошуа способен стать главной звездой мирового бокса. Он очень разносторонний молодой человек, - заявил Арум в интервью BNW. - Он продемонстрировал огромные храбрость и мужество, когда сражался с Кличко. Владимир отправил его в нокдаун, но встав и выиграл. Думаю, что это настоящая большая звезда. Не знаю, выиграет ли он у Джозефа Паркера, но если он это сделает, то станет тем парнем, которого я хочу видеть в составе команды Top Rank".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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