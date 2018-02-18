Кубок Англии: Брайтон и Саутгемптон выходят в четвертьфинал

Определились еще два четвертьфиналиста Кубка Англии. К "Челси" и "Лестеру" добавились "Брайтон Хоув", который переиграл представителя четвертого по силе дивизиона "Ковентри", а также "Саутгемптон", победивший в дуэли клубов АПЛ "Вест Бромвич Альбион".

В эти минуты играют "Хаддерсфилд" и "Манчестер Юнайтед". А "Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси" предстоит переигровка.

2017-18, Кубок Англии

Игровой день: 2018-02-17

"Брайтон" - "Ковентри" 3:1 (2:0)

Голы: Локадия, 15 (1:0); Голдсон, 34 (2:0); Уллоа, 61 (3:0); Кларк-Харрис, 77 (3:1)

"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" 1:2 (0:1)

Голы: Худт, 12 (0:1); Тадич, 56 (0:2); Рондон, 58 (1:2)

"Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси" 0:0 (0:0)

Предупреждения: Уоллес Р., 78; Рич, 83 - ван дер Хоорн, 65




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