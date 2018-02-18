Йожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. Футбол

Эксперт программы "Тур ONLINE" Йожеф Сабо прокомментировал игру "Стали" и "Александрии" (2:0).

- Сегодня "Сталь" одержала заслуженную победу. В первом тайме "Александрия" не реализовала два момента, в которых было трудно не забить. Сложно сказать, что произошло с футболистами "Александрии" во втором тайме, "Сталь" была более подготовлена к матчу. С таким количеством брака, который был у "Александрии", играть нельзя, потому что выиграть невозможно.

Турнирная таблица УПЛ

2017-18, Чемпионат Украины. 2-й круг. 20-й тур.

"Сталь" - "Александрия" 2:0 (0:0)



Голы: Копытов, 71 (1:0); Климчук, 76 (2:0)



"Сталь": Пеньков Г.; Грачев Г.; Даниелян; Джонатан; Ощипко; Копытов (Якимов, 75); Тиаго Ромуло (Климчук, 55); Кныш (Нуриев, 69); Месхи; Задерака; Кузык



"Александрия": Панькив; Довгий А.; Запорожан; Пашаев П.; Бабогло; Бацула; Бухал; Цуриков (Протасов Е., 62); Ситало А.; Полярус (Старенький, 74); Пономарь (Грицук, 46)



Предупреждения: Задерака, 16; Месхи, 55 - Бухал, 17; Бабогло, 60; Бацула, 84.