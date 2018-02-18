Цуренко одержала волевую победу на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась во второй раунд квалификационной сетки на турнире WTA Premier Dubai Duty Free Tennis Championships.

В стартовом матче она в тяжелейшем поединке одолела в трех партиях представительницу Китая Ин-Ин Дуань со счетом 5:7, 7:5, 6:4. Отметим, что матч продолжался два часа 39 минут.

Примечательно, что в первом сете Цуренко вела 5:2, но затем проиграла пять геймов подряд. Во втором сете уже соперница украинки вела 3:5, но затем Леся сумела выдать отличный спурт.

Напомним, что ранее перспективная украинская теннисистка Марта Костюк переместилась с 216 на 158-ю позицию в обновленном сегодня рейтинге WTA.


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