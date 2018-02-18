Николай Костов: Не могу хвалить себя. Футбол

Наставник "Стали" Николай Костов - о победе над "Александрией" (2:0).

- Мы ожидали такой тяжелой игры. "Александрия" - очень серьезная команда с физически подготовленными футболистами, они оказывают большое давление. Мы выдержали первый тайм. Наша игра не была хорошей. В перерыве успокоили команду, это дало результат. Во втором тайме был приличный футбол. Думаю, мы заслуженно выиграли.

Можно ли сказать, что я выиграл игру заменами? Я не могу хвалить себя. Игроки вышли хорошо и усилили команду. Рад, что эти футболисты принесли заслуженную победу.

Осталось хорошее впечатление от новичков. У нас практически новая команда. Хорошо знаем, против кого будем играть. Выиграли сегодня, но это не значит, что так будет в каждом матче. Надо показывать дух и характер, - сказал Костов в эфире канала "Футбол 2".