Владимир Шаран: Это худшая игра Александрии. Футбол

Наставник "Александрии" Владимир Шаран проанализировал неожиданное поражение своей команды от каменской "Стали" (0:2).

- Это наихудшая игра нашей команды. Говорить что-то нет смысла. Ничего не выполнили из того, что хотели.

Готовились мы правильно, в нормальных условиях. Физически команда готова, но сегодня мы увидели совсем другой коллектив. Можно ли винить в пропущенных голах пару защитников? Нет, только вратаря.

Да, надо освежать состав и выпускать молодежь. Но нужно понимать, что так можно доиграться до того, что бороться за выживание.

Сказал команде, что стыдно за игру, стыдно перед болельщиками. Я извиняюсь перед ними и перед президентом клуба, - сказал Шаран в эфире канала "Футбол 2".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Эвертон по-прежнему следит за ФонсекойЭвертон по-прежнему следит за Фонсекой
Блок рекламы


Похожие новости
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол
Йожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. ФутболЙожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. Футбол
Николай Костов: Не могу хвалить себя. ФутболНиколай Костов: Не могу хвалить себя. Футбол
Степаненко: Трибуны гонят вперед. ФутболСтепаненко: Трибуны гонят вперед. Футбол
Бывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг братуБывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг брату
Норвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилемНорвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилем
Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. ФутболСтротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Джермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. ФутболДжермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. Футбол
Серхио Агуэро и тренер Борнмута - лучшие в АПЛ по итогам января. ФутболСерхио Агуэро и тренер Борнмута - лучшие в АПЛ по итогам января. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости