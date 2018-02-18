Владимир Шаран: Это худшая игра Александрии. Футбол

Наставник "Александрии" Владимир Шаран проанализировал неожиданное поражение своей команды от каменской "Стали" (0:2).

- Это наихудшая игра нашей команды. Говорить что-то нет смысла. Ничего не выполнили из того, что хотели.

Готовились мы правильно, в нормальных условиях. Физически команда готова, но сегодня мы увидели совсем другой коллектив. Можно ли винить в пропущенных голах пару защитников? Нет, только вратаря.

Да, надо освежать состав и выпускать молодежь. Но нужно понимать, что так можно доиграться до того, что бороться за выживание.

Сказал команде, что стыдно за игру, стыдно перед болельщиками. Я извиняюсь перед ними и перед президентом клуба, - сказал Шаран в эфире канала "Футбол 2".