Дарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада

Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что Олимпийские игры в Пхенчхане для нее, скорее всего, станут последними в карьере. Напомним, что сегодня 31-летняя спортсменка завоевала серебро Игр в Южной Корее в масс-старте.

"Не хочу забегать вперед, но, скорее всего, это последняя для меня Олимпиада", - сказала после масс-старта трехкратная олимпийская чемпионка. - Но сначала нужно закончить этот сезон и потом думать о дальнейшем".

Из украинских биатлонисток, напомним, лучший результат показала Валя Семеренко - 19-й. Ее отставание от победительницы две минуты 16,9 секунды при одном промахе. Вита Семеренко с тремя промахами - 24-я (плюс 3.02,3).


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