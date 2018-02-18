Степаненко: Трибуны гонят вперед. Футбол

Ранее мы уже сообщали, что в преддверии плей-офф еврокубков британские корреспонденты посетили Киев и записали интервью для официальных медиаресурсов. Вашему вниманию – выдержки из беседы с Тарасом Степаненко.

– В своем дебютном матче в Лиге чемпионов в ноябре 2010-го ты забил "Партизану" на выезде. "Шахтер" тогда победил…

– Конечно, я помню и счет – 3:0. Это был эмоциональный матч для меня. Очень нервничал, практически не спал и думал о том, что нужно будет выполнить на поле, поскольку Мирча Луческу очень требовательный тренер. Если вы, не дай Бог, сделаете что-то не так в дебюте, то вообще можете перестать играть в футбол – и точка. Очень переживал и перебирал в уме все варианты будущих действий. К счастью, мой старт в "Шахтере" оказался успешным, и я до сих пор выступаю за клуб.

– Какие эмоции испытал после гола?

– Я даже не знал, как праздновать и куда бегу: просто запрыгнул на Луиса Адриано и свалил его! Позже партнеры по команде просили немного успокоиться – очевидно, я отреагировал очень эмоционально. Забиваю не так часто, поэтому отличиться в первой игре Лиги чемпионов было потрясающе.

– Как бы ты описал свои основные игровые характеристики?

– Для опорника оборонительного плана крайне важно занимать правильную позицию, поддерживать движение мяча. В современном футболе очень ценна способность быстро продвигаться вперед и развивать атаки после перехвата. Также значение имеет умение находиться в определенном месте так, чтобы после приема мяча можно было играть вперед и изменять фокус атаки, тем самым отрезав большую группу футболистов соперника. Стараюсь интегрировать все это в свои действия.

– Какое влияние на команду и тебя лично оказал Паулу Фонсека? Что он изменил в "Шахтере"?

– Если говорить о тактике и требованиях Фонсеки и Луческу, я бы отметил, что тренерский штаб Паулу начал больше работать над обороной, в частности над тем, как защитники должны встречать своих оппонентов. Это немного облегчило жизнь центральным полузащитникам. Речь о разных стилях. Луческу обучал итальянской манере, а Фонсека скорее ориентируется на португальский или испанский подход. Знаю, что он поклонник Гвардиолы, читал все его книги и следует по его стопам. Паулу также очень нравится работа Маурицио Сарри. Оба оказали на него влияние как в оборонительном, так и в атакующем плане. Это своего рода симбиоз, но, конечно, есть и различия.

– Считаешь ли, что при Фонсеке профессионально вырос?

– Я перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга", и Луческу научил меня многому, чего я не знал раньше. Я вырос как личность и футболист. Фонсека дал нам новые возможности, правила и требования. Я понимаю, что должен соответствовать им, и установил их для себя, чтобы прогрессировать. Если не выполняешь на поле то, что должен, – просто не будешь играть. И с Луческу, и с Фонсекой я делал и делаю все, чтобы становиться лучше, и надеюсь, мне удается.

– Как бы ты описал атмосферу на стадионе "Металлист" в вечер Лиги чемпионов?

– Сумасшедшая! Почти всегда полный стадион. Харьков – футбольный город, мы все это знаем. "Металлист" также привлекал большое количество болельщиков. У нас очень хорошая поддержка, что легко увидеть: трибуны гонят вперед и помогают защищаться, когда боремся из последних сил. Если за тобой наблюдают 30–35 тысяч людей, у тебя нет другого выбора, кроме как выложиться на поле по полной. Всегда ощущаем поддержку болельщиков. А когда их нет, чувствуем себя так, будто это тренировочный матч, и настроиться на него тяжело. Ни одно место не заменит дом, тем не менее у нас есть все необходимые условия в Харькове. Я могу сказать только спасибо за теплый прием и поддержку.