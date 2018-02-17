Бывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг брату

Ивестный в прошлом защитник харьковского "Металлиста" Кристиан Вильягра, ныне выступающий в родной Аргентине за "Атлетико Тукуман", станет донором костного мозга для своего брата. У одного из трех родных братьев 32-летнего футболиста диагностировали лейкемию.

"После трех месяцев исследований выяснилось, что я единственный совместимый с ним член семьи, - цитирует Кристана Вильягру издание FourFourTwo. - Никогда бы не подумал, что придется пройти через эти трудности. Но я горд, что могу стать донором и помочь моему брату. В клубе меня поддержали и отнеслись с пониманием к ситуации".

Кристиан Вильягра временно приостановит свою футбольную карьеру, но уже в марте планирует вернуться к тренировкам. Напомню, что аргенинец выступал за "Металлист" в 2010—2014 годах (101 матч, пять голов в премьер-лиге), став в составе харьковской команды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионата Украины. В составе сборной Аргентины при тренере Диего Марадоне Вильягра провел два поединка.


Terrikon со ссылкой на Факты


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