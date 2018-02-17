Валя Семеренко: какой пик формы может быть?
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала плохую форму на Олимпиаде.
"Самой интересно, почему такая форма. К сожалению, не все такие великие и сильные на сегодня. У всех свои проблемы, но озвучивать это в эфире не обязательно. Считаю, что сильно упрекать нас нельзя. потому что мы делаем все на максимуме.
Если я за сезон раз 6 болела, то какой пик формы может быть? Вообще хорошо, что выздоровела, а за два дня этот пик не наберешь, вот и получаем свои результаты.
Глупости в интернете не читаем, что про нас пишут. В команде все нормально стараемся сильно духом не падать. Вот и все. Не переживайте, сделаем эстафету на максимуме", – сказала Семеренко в эфире UA:Перший.
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