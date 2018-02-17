Олимпиада 2018: лучшая украинская биатлонистка 19-я в масс-старте
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте на 12,5 километра на проходящих в Пхенчхане Олимпийских играх.
Кузьмина победила со временем 35 минут 23,0 секунды, допустив один промах. Таким образом, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Серебро завоевала знаменитая белоруска Дарья Домрачева (+18,8 секунды и один промах). Обладательницей бронзы стала норвежка Тириль Экхофф (+27,7 секунды и два промаха).
Из украинских биатлонисток лучший результат показала Валя Семеренко - 19-й. Ее отставание от победительницы две минуты 16,9 секунды при одном промахе. Вита Семеренко с тремя промахами - 24-я (плюс 3.02,3).
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