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Норвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилем Для победительниц определяющими были два заключительных отрезка свободным стилем Фото: укринформ Норвежские лыжницы – Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхильд Хага и Марит Бьёрген выиграли «золото» Олимпиады-2018 в эстафете 4х5 км. Проигрывая лидеру после первых двух этапов классическим стилем около полуминуты, сборная Норвегии, усилиями олимпийской чемпионки Пхёнчхана на дистанции 10 км свободным стилем Рагнхильд Хага, сумела к заключительному этапу возглавить гонку. Бежавшая на четвертом отрезке 6-кратная олимпийская чемпионка Марит Бьёрген выстояла под атаками олимпийской чемпионки Пхёнчхана в спринте «классикой» шведки Стины Нильссон и первой пересекла финишный створ. «Бронза» - у представительниц команды олимпийских атлетов из РоSSии.

LB.ua

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