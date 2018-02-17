Норвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилем

Для победительниц определяющими были два заключительных отрезка свободным стилем

Норвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилем
Фото: укринформ

Норвежские лыжницы – Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхильд Хага и Марит Бьёрген выиграли «золото» Олимпиады-2018 в эстафете 4х5 км.

Проигрывая лидеру после первых двух этапов классическим стилем около полуминуты, сборная Норвегии, усилиями олимпийской чемпионки Пхёнчхана на дистанции 10 км свободным стилем Рагнхильд Хага, сумела к заключительному этапу возглавить гонку.

Бежавшая на четвертом отрезке 6-кратная олимпийская чемпионка Марит Бьёрген выстояла под атаками олимпийской чемпионки Пхёнчхана в спринте «классикой» шведки Стины Нильссон и первой пересекла финишный створ.

«Бронза» - у представительниц команды олимпийских атлетов из РоSSии.


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