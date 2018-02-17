Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман - о перспективах римского клуба и своем будущем в команде.
«Рома» – это не тот клуб, который может только покупать. Даже сейчас мы вынуждены продавать футболистов, в отличие от «Наполи» и «Ювентуса». Мы потеряли Салаха, Рюдигера и Паредеса, до этого – Пьянича и Бенатия. Я верю в проект, который строят Палотта и Мончи, но он отличается от других.
Я бы хотел что-нибудь выиграть в «Роме», но в этом сезоне у нас осталась одна цель – Лига чемпионов. И победить будет крайне сложно. «Наполи» и «Ювентус» сильнее нас, мы боремся за третье место. Мы согласны и на четвертое, чтобы попасть в ЛЧ.
Сейчас мне 28, чувствую себя старше, особенно когда выхожу на поле с детьми 2000 года рождения. Хочу помогать им развиваться. В ближайшие пять лет я точно буду здесь, не хочу даже думать о переходе в другую команду. Мечтаю выиграть трофей с «Ромой», — цитирует Стротмана Sky Sport Italia.
В текущем сезоне 28-летний полузащитник провёл 20 матчей в итальянской Серии А и забил 1 гол.
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