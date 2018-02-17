Серхио Агуэро и тренер Борнмута - лучшие в АПЛ по итогам января. Футбол

Английская Премьер-лига определила лучшего футболиста и тренера января.

Лучшим игроком месяца был признан нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В четырех матчах января аргентинец забил пять голов. В игре 27-го тура премьер-лиги против «Лестера» (5:1) он оформил покер. Для Серхио эта награда стала пятой за все время выступлений в чемпионате Англии.

Претендентами на награду лучшему игроку января в чемпионате Англии также были: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Ян Вертонген, Кристиан Эриксен (оба — «Тоттенхэм Хотспур») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

Тренером месяца в АПЛ был назван наставник «Борнмута» Эдди Хау. Напомним, что в январе «Борнмут» разгромил на выезде «Челси» (3:1), обыграл дома «Арсенал» (2:1), а также сыграл вничью на выезде с «Вест Хэмом» и «Брайтоном».

«Это великолепное чувство. Я осознаю, насколько важным январь был для нас. Нам удалась неплохая серия матчей. В начале месяца мы были в непростом положении. Сейчас всё немного лучше, но нам по-прежнему предстоит много работы», — цитирует Хау пресс-служба АПЛ.

Congratulations to @aguerosergiokun on winning January's @EASPORTSFIFA @premierleague Player of the Month! ???? #mancity pic.twitter.com/l4Er214DT7

— Manchester City (@ManCity) 16 февраля 2018 г.


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