Киоун: Противостояние ПСЖ и Реала еще не окончено. Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1).

«На мой взгляд, «Реалу» повезло победить со счетом 3:1. «ПСЖ» играл вполне себе классно. Если бы гости победили, мы бы все говорили, что это конец эпохи для «Мадрида».

Сам по себе этот матч легко мог бы стать финалом Лиги чемпионов. Не могу вспомнить, когда еще видел столь много футболистов топ-уровня на одном поле сразу. Казалось, каждый игрок на своем пике и очень хорош с мячом.

Устрашает, что эти команды могут выпускать со скамейки футболистов калибра Гарета Бэйла и Юлиана Дракслера. Один из этих тяжеловесов будет выбит из турнира, и это хорошая новость для пяти английских клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

Эти команды способны настолько много атаковать, что один из соперников неизбежно окажется в нокауте. А это означает, что в ответном матче ситуация может перевернуться. «ПСЖ» надо побеждать со счетом 2:0. Это противостояние еще не окончено», – цитирует англичанина Daily Mail.


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