Демьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. Футбол

В Киеве появилась альтернативная федерация футбола города. По инициативе Сергея Харченко и Владислава Ващука ее создали в противовес организации, которую возглавляет скандальный Игорь Кочетов. Руководителем новой структуры единогласно избрали легендарного футболиста и тренера Анатолия Демьяненко, информирует канал "Футбол 1". Также были определены его заместители и коллективные члены. Представителями со стороны ФФУ были Владимир Езерский и Олег Протасов.

- В Киеве очень мало площадок, стадионов, полей. Надо, чтобы дети не ходили по улице с пивом, а занимались спортом. Тогда будет в Украине здоровая нация. У нас много наработок, как развивать футбольный Киев . Надо поднимать и тренерский состав детско-юношеского футбола, чтобы они были на высоком уровне. Команда хорошая - молодые, перспективные специалисты. Если вы заметили, в ней много футболистов - Ващук, Нагорняк, Цихмейструк, Езерский. Это амбициозная команда, которая знает, как идти вперед. Футбол, как и жизнь, не стоит на месте, а идет вперед, - сказал Демьяненко.

Чтобы действовать в рамках правового поля, новая организация должна объединиться с действующей. Есть и другой вариант.