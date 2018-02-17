Демьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. Футбол

В Киеве появилась альтернативная федерация футбола города. По инициативе Сергея Харченко и Владислава Ващука ее создали в противовес организации, которую возглавляет скандальный Игорь Кочетов. Руководителем новой структуры единогласно избрали легендарного футболиста и тренера Анатолия Демьяненко, информирует канал "Футбол 1". Также были определены его заместители и коллективные члены. Представителями со стороны ФФУ были Владимир Езерский и Олег Протасов.

- В Киеве очень мало площадок, стадионов, полей. Надо, чтобы дети не ходили по улице с пивом, а занимались спортом. Тогда будет в Украине здоровая нация. У нас много наработок, как развивать футбольный Киев. Надо поднимать и тренерский состав детско-юношеского футбола, чтобы они были на высоком уровне. Команда хорошая - молодые, перспективные специалисты. Если вы заметили, в ней много футболистов - Ващук, Нагорняк, Цихмейструк, Езерский. Это амбициозная команда, которая знает, как идти вперед. Футбол, как и жизнь, не стоит на месте, а идет вперед, - сказал Демьяненко.

Чтобы действовать в рамках правового поля, новая организация должна объединиться с действующей. Есть и другой вариант.

- Мы настроены на объединение. Нам нечего делить. Если до мая наша основная идея не сработает, тогда на конгрессе ФФУ будет сложный выбор. ФФУ надо будет определиться, кто является полноправным членом и представляет интересы футбола на территории Киева, - объяснил Харченко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Олимпиада 2018: швейцарки разбили объединенную корейскую сборнуюОлимпиада 2018: швейцарки разбили объединенную корейскую сборную
Блок рекламы


Похожие новости
Киоун: Противостояние ПСЖ и Реала еще не окончено. ФутболКиоун: Противостояние ПСЖ и Реала еще не окончено. Футбол
Марлос: Счастлив, что мы так хорошо вернулись в сезон. ФутболМарлос: Счастлив, что мы так хорошо вернулись в сезон. Футбол
Инфантино: Оборот трансферных сделок вырос в 2 раза за последние годы. ФутболИнфантино: Оборот трансферных сделок вырос в 2 раза за последние годы. Футбол
Конте: Главное, что мы прошли в следующий раунд Кубка Англии. ФутболКонте: Главное, что мы прошли в следующий раунд Кубка Англии. Футбол
Фонсека: У Бернарда постоянная проблема с плечом. ФутболФонсека: У Бернарда постоянная проблема с плечом. Футбол
Роман Санжар: Может ли Олимпик доставить хлопоты Динамо? Я в это верю. ФутболРоман Санжар: Может ли Олимпик доставить хлопоты Динамо? Я в это верю. Футбол
Вице-президент Карпат призвал болельщиков помочь клубу: Футбол - это бизнесВице-президент Карпат призвал болельщиков помочь клубу: Футбол - это бизнес
Иньеста может перебраться в Китай. ФутболИньеста может перебраться в Китай. Футбол
Семин: Иногда футболисты делают чудесаСемин: Иногда футболисты делают чудеса
Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. ФутболХачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости