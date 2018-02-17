В Олимпийской деревне найден мертвым корейский журналист
Полиция ведет расследование
Сегодня представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сон Пэк Ю сообщил, что в одной из комнат медиа-деревни, где проживают аккредитованные на Играх журналисты, был найден мертвым корейский журналист, сообщает ТАСС.
«Это кореец, который помогал коллегам из Японии. Его сосед по комнате в медиа-деревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв. Ему было 55 лет», – сказал Сон Пэк Ю.
Сообщается, что полиция уже приступила к выяснению обстоятельств смерти. Знакомые умершего заявили, что незадолго до случившегося он жаловался на боли в сердце.
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