"Шахтер" - "Черноморец" - 5:0. 20 тур (ВИДЕО)  

Шахтер - Черноморец - 5:0 (3:0)
 
Голы: Феррейра, 20 (1:0). Марлос, 37 (2:0). Феррейра, 41 (3:0). Марло, 52 (4:0. Коваленко, 90 (5:0).
Фото "Шахтер" - "Черноморец" - 5:0. 20 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Бернард (Коваленко, 71), Марлос, Тайсон (к) (Бланко Лещук, 81), Феррейра (Дентиньо, 74).
 
«Черноморец» (Одесса): Новак, Зубейко, Ищенко, Мартыненко, Мамаду, Чорний (Мусолитин, 89), Третьяков (Гути, 65), Смирнов, Сильвио (Семенив, 79), Бобко, Татарков.
 
16 февраля. Харьков, ОСК «Металлист», 2 189 зрителей
 
Вторую часть сезона «Шахтер» открывал поединком 20-го тура Премьер-лиги с одесским «Черноморцем».
 
В первом официальном матче года «горняки» не могли рассчитывать на дисквалифицированных Ярослава Ракицкого, Ивана Петряка и Фреда. Их позиции в стартовом составе заняли Давид Хочолава, Богдан Бутко и Алан Патрик соответственно. 
 
«Шахтер» полностью доминировал на поле, почти не покидая половину соперника, и легко управлял темпом встречи. Под таким давлением гости продержались недолго. Сначала Феррейра не попал в створ из выгодной позиции, а удар Марлоса накрыл Новак. Но именно этот «горняцкий» дуэт сотворил дебютный гол: вингер сборной Украины от левого углового навесил точно на голову Факундо, и аргентинец уложил мяч под самую штангу - 1:0.
 
Не выпуская нитей игры, дончане дали одесситам передышку, однако в конце тайма вновь взорвались серией атак и довели дело до разгрома. На 37-й минуте после затяжного розыгрыша мяч отскочил к Марлосу, который изящно перебросил его через голкипера - 2:0.
 
И тут же одиннадцатый номер «оранжево-черных» прошел нескольких оппонентов, навесил в центр штрафной, где Феррейра справился в воздухе с двумя защитниками и отправил в ворота одесситов очередной мяч - 3:0.
 
Перерыв не изменил ни рисунка игры, ни главных действующих лиц - все то же абсолютное превосходство «горняков» и очередные шедевры от Марлоса. На 52-й минуте Алан Патрик подобрал мяч у чужой штрафной и отпасовал партнеру, а Марлос в своем стиле закрутил в дальнюю девятку - 4:0.
 
«Шахтер» ни на минуту не ослабил хватку и продолжил методично расшатывать оборону одесситов. Шансы отличиться были у Степаненко, Тайсона и Патрика. В середине второго тайма в первый и единственный раз в игру вступил Андрей Пятов - голкипер дончан перевел через перекладину плотный удар Бобко со штрафного. А на последних минутах матча «оранжево-черные» установили окончательный счет. Розыгрыш на правом фланге завершился шикарным проходом Марлоса в штрафную и точным пасом на дальнюю штангу, которую легко замкнул появившийся на замену Виктор Коваленко. 
 
5:0 - «Шахтер» громит «Черноморец» и ярко проводит репетицию перед противостоянием Лиги чемпионов. 
 
Уже в ближайшую среду, 21 февраля, «горняков» ждет первая встреча 1/8 финала с «Ромой» в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 21:45. 
 
 


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