Марлос: Счастлив, что мы так хорошо вернулись в сезон. Футбол
Полузащитник «Шахтера» Марлос, ставший автором дубля во вчерашнем поединке с «Черноморцем», прокомментировал ход встречи с «моряками».
«Счастлив, что мы так хорошо вернулись в сезон. Это была отличная игра! Надежно действовали в обороне и точно знали, что делать в атаке. Когда порядок у своих ворот, то и у чужих чувствуешь себя уверенно.
Рад этой победе и тому, что помог своим партнерам. Те голы, что мы забивали, отрабатывались в межсезонье, и здорово, что сегодня получилось их реализовать в игре. Красивые мячи всегда приносят удовольствие!
Но я не сказал бы, что этот поединок можно назвать тренировкой или подготовкой к «Роме». Матч Лиги чемпионов будет очень отличаться, и в среду нам надо показать себя с самой лучшей стороны, отдать все силы и эмоции, чтобы добиться победы», - приводит слова футболиста официальный сайт «Шахтера».
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