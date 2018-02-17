Моуринью: У меня нет конфликта с Погба, он никуда не уйдет из МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что полузащитник Поль Погба жалеет о переходе в английский клуб.

Ранее французское издание L’Equipe сообщил, что Погба недоволен своим положением в английском клубе и раздумывает над своим будущим. У француза якобы испортились отношения с Моуринью.

«Погба много пропустил и на данный момент не играет достаточно хорошо. А команде нужно, чтобы он выступал лучше. Когда Поль не выступает на высоком уровне, команда также не выглядит хорошо. Такое случается в каждом клубе, когда ключевой игрок не показывает своей лучшей игры.

Не нужно из-за этого писать, что мы хотим продать Погба. А то некоторые журналисты так и поступают. Они являются лжецами, и это нехорошо. Это неправда, что у нас плохие отношения. Это ложь, что мы не общаемся», — цитирует Моуринью Sportsmole.

Португалец также сообщил, что Погба выйдет на поле в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилдом». Добавим, что в нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 17 встречах розыгрыша АПЛ, записав на свой счёт 3 забитых мяча и 10 результативных передач.