НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-17. Результаты всех матчей

"Коламбус" - "Филадельфия" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)

Гол Шона Кутюрье на 2-й минуте овертайма принес победу "Филадельфии" над "Коламбусом". При этом голкипер "Флайерс" Михал Нойвирт отразил за матч 35 бросков по воротам. Уэйн Симмондс вывел "летчиков" вперед во втором периоде поединка, а Кэм Аткинсон спас "Блю Джекетс" от поражения в основное время матча, переведя игру в овертайм в третьей двадцатиминутке.

"Каролина" - "Айлендерс" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

45 сэйвов голкипера "Айлендерс" Томаса Грайса помогли "Айлендерс" обыграть "Каролину". По шайбе в ворота "Ураганов" провели Джонни Бойчук, Энтони Бовиье и Джон Таварес.

"Виннипег" - "Колорадо" - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

"Джетс" одержали вторую победу кряду, одолев на своей площадке "Колорадо". Голкипер "Виннипега" Коннор Хелебак отразил за матч 30 бросков, одержав 30-ю победу в сезоне. Блейк Уилер записал на свой счет дубль и результативную передачу. По разу отличились Кайл Коннор, Эндрю Копп, Патрик Лайне и Николай Элерс. Три ассиста за Марком Шайфли.

"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

28 сэйвов голкипера "Далласа" Бена Бишопа помогли "Старз" обыграть "Блюз". В составе победителей отличились Маттиас Янмарк и Стивен Джонс. Гол престижа за Брэйденом Шенном. С результативной передачей площадку покинул Владимир Тарасенко.